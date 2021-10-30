FERHAT GÖÇER - ANTALYA



Ferhat Göçer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da düzenlenen Demre-Kekova Festivali'nde sahne aldı. Binlerce kişi, Göçer'in şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Antalyalılar, konsere yoğun ilgi gösterdi. Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını ise "Doğasıyla, insanıyla, içinde yaşayan tüm canlılarıyla, eşi benzeri olmayan bu vatan; her güçlüğün üstesinden gelecektir. Bu sonsuz tarih yolculuğunda umut, sevgi ve kardeşlik yoldaşımız olsun. Birlikte elele nice mutlu yıllara Türkiye’m" diyerek paylaştı.