Tekirdağ'da bir kişiye, kendisine ve ailesine zarar vereceklerini söyleyerek zorla senet imzalatan 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliğine gelen E.P, 3 kişinin kendisine zorla senet imzalatarak 50 bin lira istediklerini ve son olarak da parayı ödememesi halinde kendisine ve ailesine zarar vereceklerini söylediklerini belirterek, şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın çözümü için özel bir ekip oluşturdu. Oluşturulan ekibin teknik ve fiziki takibi sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Polis ile birlikte hareket eden E.P, zanlıları arayarak parayı vereceğini iletti. E.P'nin üzerine dinleme cihazı yerleştiren polis ekipleri, görüşme sürerken operasyonun startını verdi.

E.P'yi zorla otomobile bindirmeye çalışan şüpheliler Vedat Ek, Tekin İrşi ve Mehmet Can Çelik, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Tekin İrşi'nin, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'la aynı örgüte mensup olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması eylemine karıştığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ