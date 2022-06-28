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Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

Yeşilçam'ın yıldız ismi Cüneyt Arkın vefat etti. Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası hayranları ve sevenleri yasa boğulurken duayen oyuncunun filmleri merak konusu oldu. İşte aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın filmleri tam liste...

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  • Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

    Yeşilçam'ın yıldız ismi Cüneyt Arkın bu sabah vefat etti. Vefat haberinin ardından sevenleri yasa boğulurken ünlü oyuncunun çektiği filmler merak edilmeye beşalandı. İşte ünlü oyuncunun hafızalarımıza kazınan filmleri...
  • Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

    1- Yıkılmayan Adam (1977) 

    Zengin bir kızın sendikalı bir genç ile evlenmek istemesi ve kızın ailesinin bu evliliğe karşı çıkmasını konu alan bu film, Çakır'ın mafya babaları ile savaşmaya başlaması ile devam ediyor. Filmde Çakır karakterine Cüneyt Arkın hayat veriyor. Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan bu yapım, unutulmaz replikleri ile akılda kalmıştır.

     2- Önce Hayaller Ölür (1987) 

     Cüneyt Arkın'ın hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu yaptığı bu film, gördüğü bir trafik kazasına tanıklık eden Kemal karakterinin sıkıntı dolu hayatını konu ediniyor. tanıklıktan vazgeçmesi istenen Kemal'in başına türlü belalar gelir ve karısı dahi kaçırılır. Buna rağmen Kemal'in tanıklık yapmaktan vazgeçme gibi bir niyeti yoktur.

     3- Yalnız Adam (1976) 

     Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın yer aldığı Yalnız Adam filminde Cüneyt Arkın, bir cinayetin arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan yalnız bir adamı canlandırır. Türk sinemasının en aksiyon dolu filmleri arasında yer alan Yalnız Adam filmi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

     
  • Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

    4- Önce Vatan (1975) 

    Kıbrıs Barış Harekatı dönemini konu alan bu filmin baş rollerinde ise, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik yer alıyor. Cüneyt Arkın, Kıbrıs'a savaşmaya giden bir askeri canlandırır. Fatma Girik ise, vatanını savunmaya çalışan genç bir köylü kızına hayat verir. İkilinin birbirine olan büyük aşkı ve savaşın çirkin yüzü büyük bir ustalıkla işleniyor.

    5- Çöl Kartalı (1972)

    Halit Refiğ’in yönetmen koltuğunda oturduğu, 1972 yapımı efsane filminde büyük bir aşk hikayesi konu edilmiştir. Osmanlı subayı olan Faruk ve Murat, çok samimi iki arkadaştır. Arabistan'da çok zorlu bir göreve gönderilen bu ikili, zor günler geçirerek kendisini ateşe atmıştır. Aynı zamanda Murat'ın sevgilisi Leyla dört gözle Murat'ı bekler. Çöl kartalı olarak bilinen Cüneyt Arkın'ın usta oyunculuk performansını sergilediği bu filmde işlenen acılı aşk hikayesi Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olmuştur.

     6- Kavga (1986) 

    Cüneyt Arkın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyunculuğunu da Cüneyt Arkın üstlenmiştir. Cüneyt Arkın bu filmde Kemal karakterine hayat vermiştir. Kemal, hapisten çıktıktan sonra kardeşlerini bulmak için büyük bir savaşın içine girer. Sosyal ve siyasi mesajları da içeren bu film, Cüneyt Arkın'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor.

     
  • Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

    7- Hakanlar Çarpışıyor (1977) 

    Film, kendi başına bir cengaver olan Olcayto’nun düşman beldenin kızına aşık olması sonucunda başına gelen felaketleri konu alıyor. Başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı bu filmin yönetmenliğini Natuk Baytan yapmıştır. Türklerin Ergenekondan çıkışı sırasında ailesiz kalan Olcayto ve Başbuğ olan Tegin ‘i karşı karşıya getiren olaylar gelişir.

    8- Alev Alev (1984) 

    Halit Refiğ’in kaleme aldığı bu başarılı eserin baş rollerinde dev isimler Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan yer alıyor. Murat rolüne hayat veren Tarık Akan ve Alev rolüne hayat veren Gülşen Bubikoğlu'nun yarım kalan aşk hikayesini konu alan filmde bu aşk yıllar sonra yaşak aşk olarak devam eder. Çünkü Murat'ın hayatında Ümran, Alev'in hayatında ise Şahin vardır.

    9- Osmanlı Kartalı (1969)

    Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı filmde Cüneyt Arkın İslam Bey karakterine hayat veriyor. Filmin konusunda ise, Rus zulmünden kurtulmaya çalışan Avarların mücadelesi anlatılıyor.

     
  • Cüneyt Arkın filmleri neler? Cüneyt Arkın filmleri tam listesi - 2022

    10- Kara Murat Serisi (1976) 

    Cüneyt, Kara Murat karakteri ile özdeşleşmiştir. Bu isim ile 10'a yakın film çekilmiştir. Kara Murat Ölüm Emri, Murat fatih’in Fedaisi, Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı ve daha pek çok önemli filmde baş rolü oynayan Cüneyt Arkın, tarihe ilgi duymamızı sağlamıştır. Yeşilçam'a damga vuran kavga ve savaş sahnelerine imza atan Cüneyt Arkın, Kara Murat filmleri sayesinde yıldızını daha da parlatmıştır.

     11- İnsan Avcısı (1975) 

    Duygu Sağıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına kazandırdığı efsane filmlerden biri olan İnsan Avcısı filminin baş rolünde Cüneyt Arkın rol almıştır. Filmin konusu ise, iyi polis olan Murat'ın devlete karşı yapılan bir komployu çökertmesi sonucunda arkadaşı Mehmet ile birlikte düşmanların en büyük hedefi olmuştur. Macera dolu bu film, izleyenlerden tam not alıyor.

     12- Babaların Babası (1975) 

    Baş rollerinde Erol Taş, Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın yer aldığı bu filmi Türk sinemasının en özel filmlerinden biri olmuştur. Filmde Murat ve Nermin arasında yaşanan büyük aşk hikayesi ile birlikte bir takım mafyatik olaylar da konu ediliyor.

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