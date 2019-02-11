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Cüneyt Arkın, filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşlarına atıfta bulunarak, “Birlikte oynadığımız arkadaşlarımıza kötü adam demeyin, onlar dünyanın en iyi adamlarıdır. Yanımdaki pehlivan benim en büyük kahrımı çekmiştir. Kuvvetli olduğu için en zor kavgalarda, en zor hareketlerde bana çok yardımcı olmuştur. Yıllar sonra arkadaşlarla bir aradayım, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günleri yeniden yaşıyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlarım çok vefalıdır, Türk sinemasının emeğini çeken onlardır. Sinemanın adsız kahramanlarıdır. Sensiz film çekilirdi ama İhsan’sız film çekilmezdi. Sizlerde iyi ki vardınız, yoksa kimlerle kavga edecektim” dedi.