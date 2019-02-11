Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, Yeşilçam’ın kötü adam rolleriyle hafızalarda kalan arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya geldi. Kovalamaca sahnesiyle alana giriş yapan Yeşilçam oyuncuları, yaklaşık yarım asır sonra canlandırdıkları sahneyle izleyenleri adeta eski günlere götürdü. Cüneyt Arkın, “Rol arkadaşlarım sinemanın adsız kahramanlarıdır. Bensiz film çekilirdi ama İhsan’sız film çekilmezdi. Sizler de iyi ki vardınız, yoksa kimlerle kavga edecektim” dedi.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD),"Yeşilçam’a saygı duruşu" temalı anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeşilçam ve Yeşilçam oyuncularına dair yaptığı projelerle adından söz ettiren dernek, bu kez de 400 civarında sinema filminde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile Yeşilçam’ın ‘kötü adamları’ olarak bilinen Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz ve Hikmet Taşdemir’i bir araya getirdi. Programın yapılacağı alana 60’lı yıllardan kalma bir film sahnesiyle giriş yapan oyuncular, kovalamaca sahnesiyle görenleri adeta eski günlere götürdü.
Cüneyt Arkın, etkinliğe eşi Betül ve oğlu Kaan ile birlikte katıldı. Yeşilçam oyuncuları, Cüneyt Arkın'la yaşadıkları anıları anlatarak eski günleri andılar.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin izini sürerek bulduğu ve 1977 yılında çekilen ‘İstasyon’ adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil ve asayişi bozan mafya çeteleriyle Komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis aracı İstanbul’a getirilerek Arkın’a sürpriz yapıldı. Ayrıca efsane oyuncunun 60’lı yıllarda ilk maaşıyla aldığı Chevrolet marka arabası da Arkın'la buluşturuldu. Betül Arkın’ın "Beni ilk bu arabayla evimden aldı" dediği araç başında usta oyuncu ve eşi hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte dernek üyeleri tarafından usta oyunculara plaket takdim edildi.
Cüneyt Arkın, filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşlarına atıfta bulunarak, “Birlikte oynadığımız arkadaşlarımıza kötü adam demeyin, onlar dünyanın en iyi adamlarıdır. Yanımdaki pehlivan benim en büyük kahrımı çekmiştir. Kuvvetli olduğu için en zor kavgalarda, en zor hareketlerde bana çok yardımcı olmuştur. Yıllar sonra arkadaşlarla bir aradayım, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günleri yeniden yaşıyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlarım çok vefalıdır, Türk sinemasının emeğini çeken onlardır. Sinemanın adsız kahramanlarıdır. Sensiz film çekilirdi ama İhsan’sız film çekilmezdi. Sizlerde iyi ki vardınız, yoksa kimlerle kavga edecektim” dedi.
Cüneyt Arkın, zamanında kendisine James Bond filmi için teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirterek, “James Bond filmi için bana teklif geldi 3 ya da 4. filmi için. Gittim baktım James Bond, Amerika’nın bencilliği, sömürüsü, en güçlü benim imajını veriyor. Yani James Bond Amerika’nın küreselleşen, sömürgeleşen bir sembolü. Malkoçoğlu var benim için halkın kahramanı, bırakır mıyım onu. Dostlarımı bırakıp Amerika’ya gider miyim” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.