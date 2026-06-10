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        D-100'de yangın yoğunluğu

        İstanbul Küçükçekmcece'de D-100 Karayolu kenarında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'da trafik yoğunluğu yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        D-100'de yangın yoğunluğu

        Küçükçekmcece D-100 Karayolu kenarında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada yangın çıktı. Yangın ihbar üzerinbe olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangın nedeniyle D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Beşyol mevkiinden kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada öğle saatlerinde yangın çıktı.

        Binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol Avcılar istikameti Beşyol mevkiinde güvenlik nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Avcılar istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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