HABERTURK.COM

Renault Grubu’nun Renaulution stratejisi kapsamında Rumen üretici Dacia, 5 yıllık planını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Dacia- Lada iş biriminin oluşturulmasıyla verimliliğini ve rekabetçiliğini artıran markanın, ürün tarafında Bigster Consept isimli bir otomobili sergilendi.

Tüm dış koruyucu panellerde geri dönüşümlü plastiklerin kullanıldığı aracın, hem alternatif enerji hem de hibrit motorlarla satışa sunulacağı kaydedildi.

Dacia ve Lada markalarının CEO’su Denis Le Vot, "Dacia-Lada iş biriminin oluşturulması sayesinde, üretimde CMF-B platformundan yararlanarak verimliliğimizi daha üst noktalara taşırken, ürünün rekabet gücünü, kalitesini ve çekiciliğini daha da artıracağız. Bigster Concept’in öncülüğünde marka algımızı daha da yukarıya taşımak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olacağız" dedi.

4.6 metrelik uzunluğa sahip Bigstar Consept hakkında açıklamalarda bulunan Dacia Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero-Romanos, "Bigster Consept, markanın geçirdiği evrimi özetliyor. Dacia olarak, erişilebilirliğin hiçbir şekilde çekicilik ile zıt kavramlar olmadığına inanıyoruz ve Bigster Concept bunun en net kanıtı” dedi.

Dacia & Lada iş birimi ile, iki şirketin 4 platformdan 1 platforma, 18 şasi tipinden 11 şasi tipine geçerek fiyat-performans oranı yüksek yeni CMF-B üretim platformunu kullanacağı kaydedildi.

Değişen regülasyonlara ve araç kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan, aynı zamanda alternatif enerji ve hibrit motor üretimine olanak sağlayan esnek CMF-B platformunun, bu yıl lanse edilecek olan yeni Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra, elektrikle çalışan Spring ve 2025’e kadar gelmesi planlanan 3 yeni modelde yer alacağı bildirildi.