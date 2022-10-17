DAĞHAN KÜLEGEÇ NİŞANLANDI!

Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, aile arasında yapılan bir tören ile nişan yüzüklerini taktı. Dağhan Külegeç, bir süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Çiftin nişan haberini Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.