Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Daha 17 konusu nedir, Daha 17 oyuncuları kimler? Daha 17 gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

        Daha 17 konusu nedir, oyuncuları kimler? Daha 17 gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

        Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Daha 17, yayınlanan bölümün ardından konusu ve oyuncuları diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Gençlik, dram ve aile bağlarını merkezine alan yapımın hikayesi kadar oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki, "Daha 17 konusu ne?", "Oyuncuları kimler?" ve "Gerçek hikaye mi, uyarlama mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 oyuncuları ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 20:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezonun yapımları arasında yer alan Daha 17, ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Pastel Film imzası taşıyan yapım, çocuk yaşlardan itibaren yurtlarda büyüyen Aras isimli bir gencin kayıp kardeşini arama mücadelesini konu alıyor. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından Daha 17 konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Daha 17 konusu nedir, Daha 17 oyuncuları kimler? Daha 17 gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte detaylar...

        2

        DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Daha 17 dizisinin merkezinde Aras isimli genç bir karakter yer alıyor. Küçük yaşlardan itibaren devlet yurtlarında büyüyen Aras, yıllardır kayıp olan kardeşini bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. İstanbul'da başlayan hikaye, Bodrum'a kadar uzanan gizemli ve duygusal bir arayışa dönüşüyor.

        Aras, kardeşinin izini sürerken yalnızca geçmişiyle değil, hayatına giren yeni insanlarla ve ortaya çıkan aile sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Hikaye boyunca aşk, aile bağları, dostluk ve geçmişin karanlık sırları ön plana çıkıyor.

        3

        DAHA 17 OYUNCULARI KİMLER?

        Çağan Efe Ak

        Ceren Ayruk

        Nesrin Cavadzade

        Çağdaş Onur Öztürk

        Helin Elveren

        Ata Yaşat

        Dilara Aksüyek

        Armağan Oğuz

        4

        DAHA 17 GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Daha 17 dizisinin gerçek bir yaşam hikayesinden birebir uyarlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımın tanıtımlarında ve paylaşılan bilgilerde dizinin özgün bir senaryoya sahip olduğu görülüyor.

        Ancak hikayede yer alan yetiştirme yurdunda büyüyen bir gencin ailesini ve kardeşini arama mücadelesi, gerçek yaşamdan izler taşıyan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor. Bu nedenle birçok izleyici dizinin gerçek bir hikayeden esinlenip esinlenmediğini merak ediyor.

        5

        DAHA 17 UYARLAMA MI?

        Şu ana kadar yapımcı şirket veya Kanal D tarafından dizinin yabancı bir yapımdan ya da kitaptan uyarlandığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Daha 17'in özgün senaryolu bir proje olduğu değerlendiriliyor.

        6

        DAHA 17 NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizinin çekimlerinin İstanbul ve Bodrum'da gerçekleştirildiği belirtiliyor. Özellikle Bodrum'un doğal atmosferinin hikayede önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Tanıtım görüntülerinde de Ege sahillerinden dikkat çekici kareler yer alıyor

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheliye toplam 540 bin TL ceza

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, trafikte araçtan inerek tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 540 bin TL ceza verildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!