Daha 17 konusu nedir, oyuncuları kimler? Daha 17 gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Daha 17, yayınlanan bölümün ardından konusu ve oyuncuları diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Gençlik, dram ve aile bağlarını merkezine alan yapımın hikayesi kadar oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki, "Daha 17 konusu ne?", "Oyuncuları kimler?" ve "Gerçek hikaye mi, uyarlama mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 oyuncuları ve konusu...
Yeni sezonun yapımları arasında yer alan Daha 17, ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Pastel Film imzası taşıyan yapım, çocuk yaşlardan itibaren yurtlarda büyüyen Aras isimli bir gencin kayıp kardeşini arama mücadelesini konu alıyor. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından Daha 17 konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Daha 17 konusu nedir, Daha 17 oyuncuları kimler? Daha 17 gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte detaylar...
DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Daha 17 dizisinin merkezinde Aras isimli genç bir karakter yer alıyor. Küçük yaşlardan itibaren devlet yurtlarında büyüyen Aras, yıllardır kayıp olan kardeşini bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. İstanbul'da başlayan hikaye, Bodrum'a kadar uzanan gizemli ve duygusal bir arayışa dönüşüyor.
Aras, kardeşinin izini sürerken yalnızca geçmişiyle değil, hayatına giren yeni insanlarla ve ortaya çıkan aile sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Hikaye boyunca aşk, aile bağları, dostluk ve geçmişin karanlık sırları ön plana çıkıyor.
DAHA 17 OYUNCULARI KİMLER?
Çağan Efe Ak
Ceren Ayruk
Nesrin Cavadzade
Çağdaş Onur Öztürk
Helin Elveren
Ata Yaşat
Dilara Aksüyek
Armağan Oğuz
DAHA 17 GERÇEK HİKAYE Mİ?
Daha 17 dizisinin gerçek bir yaşam hikayesinden birebir uyarlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımın tanıtımlarında ve paylaşılan bilgilerde dizinin özgün bir senaryoya sahip olduğu görülüyor.
Ancak hikayede yer alan yetiştirme yurdunda büyüyen bir gencin ailesini ve kardeşini arama mücadelesi, gerçek yaşamdan izler taşıyan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor. Bu nedenle birçok izleyici dizinin gerçek bir hikayeden esinlenip esinlenmediğini merak ediyor.
DAHA 17 UYARLAMA MI?
Şu ana kadar yapımcı şirket veya Kanal D tarafından dizinin yabancı bir yapımdan ya da kitaptan uyarlandığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Daha 17'in özgün senaryolu bir proje olduğu değerlendiriliyor.
DAHA 17 NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimlerinin İstanbul ve Bodrum'da gerçekleştirildiği belirtiliyor. Özellikle Bodrum'un doğal atmosferinin hikayede önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Tanıtım görüntülerinde de Ege sahillerinden dikkat çekici kareler yer alıyor