Daha 23 yaşındaydı... Elektrik akımına kapılıp, öldü!

Şanlıurfa'da evinde elektrik akımına kapılan İbrahim Kaya (23), hayatını kaybetti.

PRİZDEN AKIMA KAPILDI

DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde kırsal Şanlıurfa'nın Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Kaya, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik prizinden akıma kapıldı.

GENÇ ADAM AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Kaya'yı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Kaya, yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.