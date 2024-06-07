Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl bana ayakkabı alıyor

Henüz beş yaşındayken reklam filminde oynayan Fanning, daha sonra 'The Practice', 'CSI' ve 'Spin City' gibi televizyon dizilerinde küçük roller canlandırdı. Fanning'in çıkış rolü, henüz yedi yaşındayken 'I Am Sam' (2001) filminde Lucy Dawson karakterini canlandırması oldu. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında SAG Ödülü’ne aday gösterildi.