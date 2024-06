Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl bana ayakkabı alıyor

Kısa süre içinde daha olgun rollerle kariyerine devam eden Fanning, 'Hounddog' (2007), 'The Secret Life of Bees' (2008), 'The Runaways' (2010) ve 'The Twilight Saga' (2009-2012) gibi yapımlarda oynadı. 2010’lu yıllarda 'Now Is Good' (2012), 'Night Moves' (2013), 'Very Good Girls' (2013), 'Effie Gray' (2014), 'Ocean’s 8' (2018) ve 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019) gibi büyük gişe hitlerinde rol aldı.