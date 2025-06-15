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        Haberler Dünyadan Dakota Johnson: Seks için her zaman heyecanlıyım - magazin haberleri

        Dakota Johnson: Seks için her zaman heyecanlıyım

        Ünlü oyuncu Dakota Johnson; "Seks sahneleri için kendimi hazırlamama gerek yok" dedikten sonra; "Her zaman seks için heyecanlıyım" itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:01
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        "Seks için her zaman heyecanlıyım"
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        Ünlü şarkıcı Chris Martin'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Dakota Johnson'dan 'seks için heyecanlanma' itirafı geldi. Nişanlısı Martin'den bu ayın başında ayrıldığı öğrenilen 35 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Materialists' hakkında sohbet ederken bu ilginç çıkışı yaptı.

        Dakota Johnson - Chris Martin

        'Grinin Elli Tonu' filmiyle tanınan Dakota Johnson, 48 yaşındaki Coldplay grubu solisti Martin ile 8 yıllık birlikteliğini bitirdikten sonra, katıldığı podcast yayınında; "Seks sahneleri için kendimi hazırlamama gerek yok" dedikten sonra; "Her zaman seks için heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

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        Melanie Griffith - Dakota Johnson

        Kendisi gibi Hollywood yıldızı olan annesi Melanie Griffith ile seks konuşmaları yaptığını da itiraf eden Johnson, annesinin ona seksin ne kadar "değerli ve önemli" olduğunu öğrettiğini anlattı.

        Melanie Griffith ile oyuncu Don Johnson'ın kızı Dakota Johnson; "Annem beni vücudumla gerçekten gurur duymam ve vücudumu sevmem için yetiştirdi" dedi.

        Oyuncu ayrıca; "Bu yüzden her zaman bunun için çok minnettar hissettim, özellikle de işimde. Çünkü bunu kullanabiliyorum ve gerçek hissettiriyor" diye konuştu.

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        #Dakota Johnson
        #Chris Martin
        #seks
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