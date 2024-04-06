Dalaman'da feci kaza! Köprüden suya uçtu

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde köprüden suya uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dalaman ilçesi Kayacık Sahili mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dalaman Kayacık Sahili’ne giden, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Samet Doymuş yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Tersakan Çayı Kayacık Köprüsü’nden suya uçtu.

Kazanın ardından araçta bulunan A.B. kendi imkanları ile sudan çıkmayı başarırken, araç sürücüsü Samet Doymuş ve yolcu konumundaki Kübra Demirkon (22) suya gömülen araçta sıkıştı. Araçtan çıkmayı başaran A.B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.