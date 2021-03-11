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Dallas Mavericks, "triple-double" yapan Doncic ile kazandı

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in "Triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta San Antonio Spurs'u 115-104 mağlup etti

Dallas Mavericks,

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Mavericks, sıralamada hemen üstünde bulunan Spurs'u ağırladı ve sahadan 115-104 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte maça damgasını vuran Luka Doncic, 22 sayı, 12 asist ve 12 ribauntla oynadı. Ayrıca Dallas'ta Kristaps Porzingis 28 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken, Josh Richardson 12 sayı kaydetti.

Spurs'te, DeMar DeRozan'ın 30 sayı, 11 asistlik performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

MEMPHIS GRIZZLIES EVİNDE GALİP

Batı Konferansı'nın orta sıra takımlarından Memphis Grizzlies, sahasında Doğu Konferansı ekibi Washington Wizards'ı 127-112'lik skorla yendi.

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 29 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yaptı. Ja Morant 21 sayı, Desmond Bane 20 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta ise Bradley Beal 21, Russell Westbrook 20 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

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