Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkDamar tıkanıklığının tedavisinde ilaçla ameliyat arasında fark yok - Haberler

Damar tıkanıklığının tedavisinde ilaçla ameliyat arasında fark yok

HABERTURK.COM

Amerikan Kalp Birliği 7 yıldır devam eden araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Damar tıkanıklığının tedavisiyle ilgili araştırmanın sonuçlarına göre; bazı hastalarda ilaçla tedavi ve ameliyat arasında bir fark olmadığı açıklandı

Damar tıkanıklığı

Amerikan Kalp Birliği 7 yıl süren araştırmasını yayınladı. Damar tıkanıklığının tedavisine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; bazı hastalarda ilaçla tedavi ile ameliyat arasında bir fark olmadığı tespit edildi. 

Bunun için ise sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve sigarayı bırakmak gerekiyor. Amerikan Kalp Birliği, Washington yönetiminin 100 milyon dolarlık maddi destek sağladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYAT OLMAYI ÖNLÜYOR

7 yıl süren ve 37 ülkeden 5 bin 179 kişinin katıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; damar tıkanıklığı sorunu yaşayan kişiler sağlıklı beslenir, spor yapar ve sigarayı bırakırsa sadece ilaç kullanarak stent ve bypass ameliyatlarıyla aynı sonuca ulaşabilir. 

Aradaki tek farkın damarın açılma süresi olduğu belirtilen araştırmada ameliyatların oluşturduğu ek riskler de göz önüne alındığında sadece ilaç kullanımı seçeneğinin durumu acil olmayan hastalarda daha anlamlı olduğu sonucuna varıldı. 

YILDA 500 MİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLANACAK

Araştırmacılar ise çalışma sonuçlarının pratikte kullanılmaya başlanmasıyla yılda 500 milyon dolarlık harcamanın önüne geçileceği görüşünde. 

Amerika'da her yıl 2.3 milyon kişi damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısıyla doktora başvuruyor. Stent takılmasının hastalara maliyeti 25 bin dolar iken bypass ameliyatları ortalama 45 bin dolar. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akciğer kanserinin belirtileri - Haberler
SAĞLIKAkciğer kanserine işaret belirtiler!
Diyabet hastalarına evden çıkmadan doktor takibi
SAĞLIKEvden çıkmadan tedavi!
Radyasyonda doz aşımına önlem
SAĞLIKRadyasyonda doz aşımına önlem
AB, 2,8 milyar avroluk antibiyotik ithal etti
SAĞLIKAB, 2,8 milyar avroluk antibiyotik ithal etti
Folik asit nedir? Folik asitin faydaları nelerdir? Folik asitin hangi yan etkileri vardır?
SAĞLIKFolik asit ne işe yarar? Faydaları ve yan etkileri ...
Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı
SAĞLIKUzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı
Nager sendromu nedir? Nager sendromu belirtileri nelerdir? Nager sendromu zekayı etkiler mi?
SAĞLIKNager sendromu nedir?
Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Kirill Tereshin'den kötü haber
SAĞLIKDünya onu kollarıyla tanımıştı! Kötü haber geldi
OECD ülkelerinden 2 kat daha fazla antibiyotik kullanıyoruz - Haberler
SAĞLIKOECD ülkelerinden 2 kat daha fazla antibiyotik ...
Arı zehriyle sağlıklarına kavuşuyorlar
SAĞLIKMS ve iltihaplı romatizma hastalıklarına arı zehri
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X