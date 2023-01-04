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Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

Kan rengi kırmızı ama damarlarımız mavi. Sizce de bunda ilginç bir tezatlık yok mu? Bu durumun sebebi oldukça ilginç. Ancak ilk akla geldiği gibi oksijensiz kanın renginin mavi olmasından dolayı değil.

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  • Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

    Kanın rengi; oksijen taşırken parlak bir kırmızıyken, içindeki oksijen miktarı azaldığında daha koyu ve mat bir renge dönüşen kırmız  kan hücrelerinden gelir.

    Kanın rengi kırmızı olmasına rağmen neden damarlarımız mavi renktedir?
  • Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

    Işığın içinde tüm renkler bulunur ve her bir rengin farklı dalga boyu vardır. Işık cilde vurduğunda renkler farklı şekillerde emilir.  
  • Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

    Kırmızı renk çok uzun bir dalga boyuna sahiptir, bu nedenle ciltte nispeten kolayca dolaşabilir ve kandaki hemoglobin tarafından emilir. Mavi ışık ise çok daha kısa bir dalga boyuna sahiptir ve cilt tarafından yansıtılır.
  • Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

    Tüm ışık boylarının karışımı olan beyaz ışığı damarlarınıza tutarsanız, kırmızı ışık emilir ve mavi ışık yansıtılır.

     
  • Damarlarımız neden mavi renktir? Oksijensiz kan mavi olduğu için değil!

    Doktorlar bazen bir damarı bulmalarına yardımcı olmak için cilde kırmızı veya kızılötesi bir ışık tutar.

    Kaynak: Science Focus

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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