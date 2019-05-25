2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti. Damla Can sözleri ve performansı ile takip ediliyordu. Peki Damla Can kimdir, kaç yaşındadır?

DAMLA CAN'IN BİYOGRAFİSİ

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele edecek.