Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evleniyor - Magazin haberleri

        Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evleniyor

        Damla Sönmez, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile evlenmeye hazırlanıyor. Sönmez, 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine gireceği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

        2

        Yaklaşık iki yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin, ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydığı öğrenildi.

        3

        Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, 11 Temmuz'da İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşecek sade bir törenle dünyaevine girecek.

        4

        Öte yandan Damla Sönmez, daha önce verdiği bir röportajda aşkı, "Aşk, senin yaratımını sağlayan ateş. Hayata aşkla bakmak, insana yaşadığını hissettiriyor" sözleriyle tanımlamıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        ŞİMŞEK:PM'DE 5 KİŞİ DAHİ KALSA

        CHP'li Berhan Şimşek yaptığı açıklamada, "Devam eden bir süreç var. Tedbirden dolayı değil, Yargıtay'dan dolayı dava sonuçlanmadığı için mahalle, belde, ilçe, il, kurulay yapamayız. Olağanüstü bir süreç olduğu için PM'de 5 kişi dahi kalsa devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer yandan MYK'nın almı...
        #Damla Sönmez
        #İlkay Akıncı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!