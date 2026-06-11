Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evleniyor
Damla Sönmez, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile evlenmeye hazırlanıyor. Sönmez, 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine gireceği öne sürüldü
Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme:
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
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Yaklaşık iki yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin, ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydığı öğrenildi.
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Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, 11 Temmuz'da İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşecek sade bir törenle dünyaevine girecek.