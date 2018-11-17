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"Mircea Lucescu bana herkesten önce bir savunma oyuncusunun kahraman olması gerektiğini öğretti. Ona göre savunma oyuncuları sadece reaktif değil, aktif olarak hücumcuyu hep daha fazlasını zorlamayı, koşturmalı ve daha çok yormalıydı."