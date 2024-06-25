Danimarka: 0 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU
Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) C grubunun son maçında Danimarka ile Sırbistan, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Danimarka adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan ise grubu 2 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi.
Giriş: 25.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:54
EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Son 16 turuna yükselen Danimarka, grubu 3 puanla 2. sırada tamamladı. Sırbistan ise 2 puanla sonuncu sırada bitirerek turnuvaya veda etti.
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