Danla Bilic: Güzelleşmek için 300 bin dolar harcadım

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında adeta bambaşka birine dönüştü.

2018'de geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan Danla Bilic, burun estetiği ve kalça dolgusu dâhil güzelleşmek için pek çok kez ameliyat masasına yattı.

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Geçtiğimiz günlerde kaburgasına kadar çıkan kalça dolgu için 4'üncü kez ameliyat olan Danla Bilic, güzelleşmek uğruna 300 bin dolar (Yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını açıkladı.

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamada; "İnsanlar, 'Öncesi s onrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" diyerek, hiçbir pişmanlığı olmadığını vurgulamıştı.