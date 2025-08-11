Danla Bilic ismiyle tanınan Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelerek kafasıyla çenesine yumruk atarak darp eden eski sevgilisi Berk Çetin'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Neslihan Damla Aktepe'nin karakola giderek eski erkek arkadaşı şüpheli Berk Çetin'in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ise ayrı bir soruşturmanın olduğu anlatıldı.

Berk Çetin Hazırlanan iddianamede Neslihan Damla Aktepe'nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada şüpheli Berk Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada şüphelinin, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi. REKLAM "ANLIK BİR SİNİRLE İTTİM, YUMRUK ATMADIM" Şüpheli Berk Çetin'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Neslihan Damla Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise şüpheli Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğu belirtildi.