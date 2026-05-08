Danıştay'dan 'Akbelen' kararı

Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin kararın ardından işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

Karara karşı 96 kişi tarafından açılan davada mahkemenin bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapılmaya başlandı. Kamulaştırma kararlarına ilişkin davada Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay, acele kamulaştırma uygulanmasını gerektirecek olağanüstü bir durum ortaya konulamadığı için kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Ayrıca kararın uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği değerlendirilerek yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.