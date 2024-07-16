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        Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izler, üzerinden geçen 8 yılda olduğu gibi korunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:45
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        Darbecilerin izleri otel odasında
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.

        Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümlerini otel sahibi Serkan Yazıcı 21. ve 24 dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a gezdirerek gece yaşananlar hakkında bilgi verdi.

        Ayaydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünün bıraktığı tahribatın büyük olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın o gece hain darbecilerin baskınına uğrayan oteldeki kurşun izlerinin hala durduğunu belirten Ayaydın, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımızın bu ofiste namaz kıldığını ve seccadelerin hala yerinde olduğunu gördüm. Üzerindeki tespihleri görünce o geceyi hatırladım."

        "Cumhurbaşkanımız televizyondaki cesaretli tutumu ile halkımızı darbecilere karşı direnmeye davet ediyordu. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisinin biraz gerisinde şehit olan kahraman özel harekatçı polisimizin şehit olduğu odada çatışma izleri duruyor. Kelepçesi duruyor."

        "Polisimizin bu odasına camdan bomba atılmış. Şehidimiz silahı ile karşılık vermiş ve canı pahasına çarpışmış ve şehit olmuş."

        15 Temmuz'da halkın iradesi ile kalkışmanın püskürtüldüğünü vurgulayan Ayaydın, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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