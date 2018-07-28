Show TV'nin dizisi Darısı Başımıza’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Ormanda korku dolu anlar yaşayan Öykü ve Ozan’ın yakınlaştığı, Rüya ve Merter’in telefondaki eğlenceli atışmasının dikkat çektiği tanıtımda Ozan ve Öykü’yü gören Cem onlardan köşe bucak kaçıyor. Cem ve Ozan karşı karşıya gelirken, Cem’in “Az önce Öykü ile konuştum, bana her şeyi anlattı!” sözleri merak uyandırıyor.

DARISI BAŞIMIZA FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

Darısı Başımıza’nın Çarşamba akşamı ekrana gelecek final bölümünde film setinin ilk günü Ağva’da olacaktır. Ozan Öykü’yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva’ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva’ya Ozan’la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü’nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya’nın da Cem’i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

DARISI BAŞIMIZA 4. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Darısı Başımıza final bölümüyle 1 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!

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