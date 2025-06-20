Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası

"UYGUN TARİHTE HEMEN SATIŞA ÇIKARACAĞIZ"

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik. Üretimin arka planında tempolu bir serüven yaşanıyor. Genelde bu tarz süreçler en az 3 ayımızı alır. Ancak sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret etti. Başta Genel Müdürümüz çok kararlı davrandı. Üretimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlanmış oldu. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız" diye konuştu.