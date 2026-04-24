        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Darphaneden bandrol üretimi iddialarına yönelik açıklama

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bandrol üretiminin yerli bir firma tarafından Manisa'da gerçekleştirildiğini, herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet alınmadığını bildirdi.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 23:50 Güncelleme:
        Darphaneden bandrol üretimi iddialarına yönelik açıklama

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında müdürlük tarafından takibi gerçekleştirilen Bandrollü Ürün İzleme Sistemi hakkındaki iddialara yönelik, "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi vergi güvenliğini sağlamak, kayıp ve kaçağın önüne geçmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında hayata geçirilmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde sistemin işletilmesi sorumluluğu Darphane'ye verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Sosyal medyada yer alan haberin bilgi eksikliği ve yoruma dayalı olarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Halihazırda bandrol üretimi yerli bir firma tarafından Manisa'da kendi tesislerinde gerçekleştirilmekte olup herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet almamaktadır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli politika çerçevesinde bandrol üretimi ve dağıtımı 2026 yılı içinde tamamen kamu kontrolünde yerine getirilecektir. Bu kapsamda bandrol üretimi için gerekli olan makine ve teçhizatı temin etmek için harekete geçilmiştir. Bandrol basım faaliyeti Darphane'nin İstanbul Kartal yerleşkesinde yapılacak olup fabrika inşaatına başlanmış ve son aşamaya gelinmiştir. Üretim için ihtiyaç duyulan personel istihdamı ve hammadde temini hazırlıkları da devam etmektedir. Bu süreçlerden sonra bandrol üretimi tamamen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup başka kurum ve firmalar üretim sürecinde yer almayacaktır."

        Açıklamada, bandrol süreçlerinin tamamen kamu eliyle yürütülmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede sadece denetleyen değil aynı zamanda üreten konuma geçilmesinin güvenlik, bağımsızlık ve kamu yararı açısından daha güçlü bir sistem kurulmasını da sağlayacağı vurgulandı.

