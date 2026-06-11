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        Haberler Kültür-Sanat Darüşşafakalı öğrenciler Handan Uran Ertuğrul’un anısını sahnede yaşattı

        Darüşşafakalı öğrenciler Handan Uran Ertuğrul’un anısını sahnede yaşattı

        Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Darüşşafaka'nın merhume bağışçısı Handan Uran Ertuğrul anısına Yılmaz Erdoğan'ın "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?" isimli eserini sahneledi. Tiyatro ve sinema dünyamıza birçok ilki kazandıran yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul'un eşi de olan Handan Uran Ertuğrul'un anısına sahnelenen oyun, iki ustayı bir kez daha buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Darüşşafakalı öğrenciler Handan Uran Ertuğrul'un anısını yaşattı

        Darüşşafaka; merhume bağışçısı, Türk tiyatrosunun duayen ismi tiyatro ve opera sanatçısı Handan Uran Ertuğrul’un adını, düzenlediği tiyatro günüyle yaşatıyor.

        2021 yılında Darüşşafaka Cemiyetine yaptığı bağışla “Perran ve Pınar Uran Burs Fonu”nun kurulmasına öncülük eden Handan Ertuğrul, kız kardeşi ve yeğeninin adını taşıyan bu fon aracılığıyla, babası veya annesi hayatta olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmaya devam ediyor.

        Bu anlamlı bağışın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka tarafından 4.sü düzenlenen “Handan Ertuğrul Tiyatro Günü” kapsamında Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, 4 Haziran’da Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesinde Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” isimli eserini sahneledi.

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        Etkileyici performanslarıyla seyirciden tam not alan öğrenciler, sahneye taşıdıkları bu oyunla, Handan Uran Ertuğrul’un sanata ve gençlere duyduğu inancı da yaşattı.

        Darüşşafakalı öğrencilerin dört yıldır Handan Uran Ertuğrul anısına bir oyun sahnelediğini ve bu yıl oyunun Muhsin Ertuğrul Sahnesinde sergilenmesinin de çok kıymetli olduğunu belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı şu ifadeleri kullandı:

        ‘’Darüşşafakalı öğrencilerimizin dört yıldır Handan Uran Ertuğrul’un aziz hatırasını sahnede yaşatıyor olması bizim için çok kıymetli. Bu yıl etkinliğimizin, ikinci kez Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşmesi ise bu anlamlı günü çok daha özel kılıyor. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Handan Uran Ertuğrul’u, ülkemizin kültür sanat tarihinde silinmez izler bırakan eşi Muhsin Ertuğrul’un adını taşıyan bir sahnede anmak; iki büyük sanat insanının ortak mirasını gençlerimizin emeğiyle yeniden görünür kılıyor. Darüşşafaka olarak, merhume bağışçımızın sanata, kültüre ve gençlere duyduğu inancı öğrencilerimizin performansıyla yaşatmaktan onur duyuyoruz. Gelenekselleşen Handan Ertuğrul Tiyatro Günü’nü yalnızca bir anma etkinliği olarak değil, aynı zamanda onun değerlerini, sanat sevgisini ve eğitim yoluyla geleceğe uzanan iyilik mirasını yeni nesillere aktarmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

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