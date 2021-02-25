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Daum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut tartışılırken; eski çalıştırıcı Christoph Daum, bu süreçte instagram'dan 'İstanbul' paylaşımları yaptı. Alman çalıştırıcının Bulut'un yerine takımın başına geçeceği iddia edildi. Ancak tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı

Daum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Alman Bild gazetesine konuşan Daum, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ve takımın başına geçip geçmeyeceği sorularını yanıtladı.

"HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURULMADI"

Bild gazetesi haberi 'Daum, Mesut Özil'in yeni hocası mı oluyor' başlığıyla verdi. Daum'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki başarıları hatırlatılırken 67 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif olmadı. Şu anda herhangi bir iletişim kurulmadı" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE, MESUT İÇİN BÜYÜK SINAV"

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği Mesut Özil'i de değerlendirirken, "Mesut Özil için büyük sınav olacak. Doğru performansı veremezse milli takımdaki en kötü zamanında bile yaşamadığı tepkiler görebilir. Fiziksel olarak hit yaşamadığı bir deneyim yaşayacak ve 2-3 kişi sürekli peşinde olacak" diye konuştu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Daum, Türkiye'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Bu takım şampiyon olur diyorum" ifadelerini kullandı.

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