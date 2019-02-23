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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberien göre, dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 60. yıl etkinliği önceki akşam bir otelde gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe iş ve sanat dünyasından olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.