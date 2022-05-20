EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem Brookly Beckham hem de Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.