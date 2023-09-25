David Guetta'ya virüs engeli

Festivalin organizasyon şirketi Bayhan Müzik konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin son dönemde yapılmış en büyük festivale imza atacakken, tıbbi zorunluluklar nedeniyle iptal açıklaması yapmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Sanatçı sadece Türkiye performansını değil, 1 Ekim öncesi ve sonrasındaki tüm etkinliklerini iptal etmek durumunda kalmıştır" denildi.

"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM"

Guetta ise, "Sevgili dostlar, doktorlarımın yakalandığım bir virüsten tamamen kurtulmam için en az birkaç hafta izin almamı tavsiye ettiklerini bilmenizi isterim. Kendimi iyi hissediyorum ve partilere geri dönmeye hazırım ancak onların tavsiyelerini dinleyeceğim. Ibiza'da ve dünyanın dört bir yanında harika bir yaz geçirdim ve İstanbul'daki konserimi iptal etmekten başka seçeneğim olmadığı için gerçekten üzgünüm. Türkiye'deki tüm hayranlarım için, bu kez birlikte dans edemeyeceğimiz için gerçekten üzgünüm. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler, umarım gelecek yıl tekrar görüşürüz!" şeklinde konuştu.