Davinson Sanchez bu sezonki 2. golünü kaydetti

Gaziantep'te kan donduran görüntüler: Kavga edenleri aracıyla böyle ezdi

Gaziantep'te yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve tekme-tokatlı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir aracın onlarca kişinin arasına dalarak ezme anları ise kan dondurdu. Olay sonrası yakalanan yabancı uyruklu 9 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. (İHA)