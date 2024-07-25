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        Haberler Bilgi Ekonomi Dct Trading Dış Ticaret talep toplama tarihleri: Dct Trading halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Dct Trading Dış Ticaret halka arz tarihleri: Dct Trading halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Halka arz kapsamında toplamda 37 milyon 500 bin adet lot dağıtımında bulunacak Dct Trading Dış Ticaret, halka açıklık oranı 28,85 olarak açıklandı. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar için, "Dct Trading halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" sorularını haberimizde bir araya getirdik. İşte Dct Trading talep toplama tarihleri ve kişi başına düşecek olası lot sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:33
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Dct Trading Dış Ticaret halka arzını onayladı. Dct Trading Dış Ticaret 14 TL halka arz fiyatıyla belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Dct Trading halka arzında; halka arz tarihleri, olası lot dağıtım sayıları, hisse fiyatı, katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı. Peki, "Dct Trading halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...

        2

        DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Trading Dış Ticaret 25-26 Temmuz tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        3

        DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.

        4

        DCT TRADİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        DCT Trading halka arzının katılım endeksine uygun.

        5

        DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).

        - 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).

        - 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

        6

        DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        - Yüzde 40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı.

        - Yüzde 10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması.

        - Yüzde 10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.

        - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

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