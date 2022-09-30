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Haberler Televizyon Deadpool 3 konusu ne, oyuncuları kim? Deadpool 3 ne zaman vizyona girecek, tarihi belli mi?
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Deadpool 3 izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor!

Marvel dünyasının sevilen serilerinden biri olan Deadpool serisinin üçüncü filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Deadpool 3 konusu ne, oyuncuları kim? Deadpool 3 ne zaman vizyona girecek, tarihi belli mi?

Senaryosu Thett Reese ve Paul Wernick tarafından yazılan Deadpool 3'ün yönetmen koltuğunda da Shawn Levy oturacak. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli mi? Deadpool 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte konu hakkında belirlenen tüm detaylar...

DEADPOOL 3 OYUNCULARI KİM?

RyanReynolds'un yanı sıra Wolverine karakteri ile HughJackman da Deadpool 3 kadrosunda yer alacak. Deadpool 3 oyuncu kadrosu şu şekilde olacak;

  • Ryan Reynolds,
  • Morena Baccarin,
  • Gina Carano,
  • Ed Skrein,
  • T.J. Miller,
  • Ben Wilkinson,
  • Paul Lazenby,
  • Jed Rees,
  • Andre Tricoteux,
  • Olesia Shewchuk,
  • Stan Lee,
  • Leslie Uggams,
  • Karan Soni,
  • Stefan Kapičić,
  • Rachel Sheen,
  • Brianna Hildebrand

DEADPOOL KONUSU NE?

Deadpool olarak bilinen eski bir Özel Kuvvet askeri Wade Wilson, ordudan ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlar fakat hayatında olan Vanessa ile her şeyin yolunda gittiğini düşünürken kanser olduğunu öğrenir. Vanessa'nın kendisinin bu sıkıntılı sürecini görmesini istemez ve ondan ayrılır. Daha sonra tedavi umudu sunan bilimsel bir projeye dahil olur. Ancak proje de yan etki olarak kansere tedavi olur ve Wade her şey sona erdiğinde üstün yetenekleri olan birine dönüşür.

DEADPOOL 3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ryan Reynolds yayınladığı videoda Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı.

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