DEADPOOL KONUSU NE?

Deadpool olarak bilinen eski bir Özel Kuvvet askeri Wade Wilson, ordudan ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlar fakat hayatında olan Vanessa ile her şeyin yolunda gittiğini düşünürken kanser olduğunu öğrenir. Vanessa'nın kendisinin bu sıkıntılı sürecini görmesini istemez ve ondan ayrılır. Daha sonra tedavi umudu sunan bilimsel bir projeye dahil olur. Ancak proje de yan etki olarak kansere tedavi olur ve Wade her şey sona erdiğinde üstün yetenekleri olan birine dönüşür.

DEADPOOL 3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ryan Reynolds yayınladığı videoda Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı.