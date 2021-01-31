Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği kazanın ardından sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, DeAndre Yedlin transferinde mutlu sona ulaştı! Newcastle United'ın gelecek planlarına yer almayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ABD'li oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Yedlin'i ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunuyordu. Sky Sports'un haberine göre DeAndre Yedlin, Galatasaray'a transfer olmak üzere İstanbul'a geliyor.