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Dünyayı etkisi altına alan Kovid - 19 salgını ülke ekonomilerini de olumsuz etkilerken Türkiye’de en fazla zarar görenlerin başında hazır giyim tedarikçileri geldi. Global markalar tezgahtan çıkan ürünlerini salgını bahane ederek almaktan vazgeçince pek çok tezgah durma tehlikesi yaşamaya başladı. Bir milyon kişinin istihdamını sağlayan ve 4 milyon kişinin geçim kapısı irili ufaklı onlarca tedarikçi uluslararası devler için ürettikleri ürünlerle baş başa kaldı. Bu nedenle ödeme dengesi bozulan tedarikçilerde tezgahlar durma noktasına geldi.

Sistemin durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için taşın altına elini koyan ilk şirket DeFacto oldu. DeFacto CEO’su İhsan Ateş yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık ve siparişlerin ellerinde kalması sebebiyle ödeme dengesi bozulan tedarikçilere nefes aldırmak için harekete geçtik. Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece 500’ü aşkın tedarikçiye 900 milyon TL kaynak sağlayarak can suyu olmaya karar verdik” dedi.

“İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, insanlığın zor bir süreçten geçtiğini, doğal olarak Türkiye’de de olumsuz etkilerin görüldüğünü söyledi. Salgın nedeniyle sektörde sipariş iptalleri yaşandığının altını çizen Ateş şöyle konuştu: “Hazır giyim sektöründe Türkiye çok önemli bir pazara sahip. Ancak Kovid-19 salgını hazır giyim tedarikçilerini zor durumda bıraktı ve tezgahlar durma noktasına geldi. Biz de yerli ve milli bir marka olarak taşın altına elimizi koyma kararı verdik. Bu süreçte hükümetimiz ekonomiyi destek paketini hayata geçirdi ancak sektör olarak bizim de dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bu topraklardan doğan global bir marka olarak sahip olduğumuz gücü yine bu topraklar için paylaşmak adına bütün imkanlarımızı ‘tezgahlar durmasın’ diye seferber ettik.”

“BİR AY İÇİNDE ÖDENECEK”

İhsan Ateş aldıkları kararı ise şöyle açıkladı: “Tedarik sektöründe tezgahların durması, zincirleme etki göstererek 1 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 4 milyon kişinin geçim kapısı olan tekstil sektörünü de olumsuz etkiler. Bu noktada DeFacto olarak siparişini verdiğimiz ilkbahar- yaz koleksiyonu için ödemeyi bir ay içinde yapmaya karar verdik. Bir başka ifadeyle üretimini yaptırdığımız 19 milyon ürün için 400 milyon TL ödeme yapacağız. Ayrıca kış koleksiyonu için de 500 milyon TL’lik sipariş vermeye karar verdik. Böylece 500’ü aşkın tedarikçiye bu ay sonunda 900 milyon TL kaynak sağlamış olacağız. Bu miktar onların hem nefes almasını hem de geleceği planlamalarına yardımcı olacak, bir bakıma can suyu görevi görecek.”

“ET VE TIRNAK GİBİYİZ”

Ateş, ‘Salgın bitecek ve insanlar sokağa çıkacak. İşte o dönem için hep birlikte hazırlıklı olmalıyız’ dedi: “Gelecek hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için en önemli stratejik konu tedarikçilerimizin sürdürülebilirliği. Talep azalıyor, üretim düşüyor ama üretim tezgahlarımızın çalışıyor olması gerekiyor. Bu noktada 900 milyon TL’yi kasada tutmak, likit kalmak finansçılar için daha doğru gelebilir ama tedarikçi ile marka et ve tırnak gibidir. Biri olmadan diğerinin yaşaması mümkün değildir. Biz perakendeciler, alışverişi tekrar eski seviyesine getirmek için kampanyalar düzenleyeceğiz. Alışveriş normal seviyesine geldikçe üreticilerimiz de eski kapasitelerine ulaşacak.”

“BİZ DE GLOBAL FİRMAYIZ, ÜRETİLMİŞ VE KESİLMİŞ ÜRÜN İPTALİ YAPMADIK”

30 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve 14 bin çalışana ulaşan DeFacto, yurtdışındaki tedarikçilerine ürettirdiği ve kesimini yaptırdığı ürünleri de iptal etmedi. DeFacto CEO’su Ateş, “Halihazırda Türkiye ile birlikte, Umman, KKTC, Azerbaycan, Tacikistan, Ürdün, Tunus, Bosna Hersek, Moldova, Filistin, Lübnan, Kırgızistan, Afganistan, Cezayir, Ermenistan, Dağıstan, Kazakistan, Fas, Irak, Mısır, Belarus, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Pakistan, Malezya, Ukrayna ve Romanya dahil 30 ülkede 500’den fazla mağazamız var. Bu noktada bazı üretimlerimiz yurt dışında oluyor. Ancak biz bu dönemde Kovid-19 salgınını bahane göstererek hem yurtiçi hem de yurtdışı için kesilmiş ürün iptali yapmadık” dedi.

‘BEYAZ DESTEK’ DEVAM EDİYOR, MASKE TESLİMATI BAŞLADI



DeFacto, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da 1 milyon maske desteği verdi. DeFacto, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen 1 milyon adet anti bakteriyel maskeyi, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye başladı. Maskeler Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak. DeFacto, ayrıca sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de hastanelere giyim seti dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 3 bin adet ürün İstanbul’daki hastanelere gönderildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılıyor.