Defne Samyeli
Magazin
Haberler > Magazin > Defne Samyeli formunun sırrını Esin Övet'e açıkladı - Magazin haberleri

Defne Samyeli formunun sırrını açıkladı

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan 46 yaşında sunucu Defne Samyeli, formunun sırrını Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı

17.08.2018 - 02:39 | Güncelleme:

Ülkemizdeki Benjamin Button’lar çoğalıyor. Öyle “Yaş gelmiş iş bitmiş” devri tarihe karışıyor.
Ben çocukken 30-40 yaşındaki kadınlar gözüme kocaman gelir hatta “teyze” derdim. Şimdi “Daha çocuk” diyeceğim neredeyse.

O kadar gençleşti kadınlar.

Mesela yıllardır Nebahat Çehre, Ajda Pekkan’ı konuşuyoruz ama artık bu kadınların peşinden öyle kadınlar geliyor ki açılın dedirtiyorlar.

Kısa bir süre önce Arzum Onan’a bakmaya doyamadık. Şimdi de Defne Samyeli rüzgarı esiyor. Ama ne esme.

Nereye gitsem Defne Samyeli konuşuluyor.

Alo demek farz oldu.

Çünkü kimi görsem “Sen tanıyorsundur” diyerek bana Defne Samyeli’yi soruyor?

Üstelik bu kadının iki boyunca kızı var. Deren Talu 22, Derin Talu 15 yaşında. İkisi de fıstık maşallah.

Defne’yi yıllardır tanıyan biri olarak nasıl beslendiğini neler yaptığını çok iyi biliyorum ama hanımlar sizin için kısa ve mini bir soru yağmuruna tuttum Defne’yi.

Sizin sorduğunuz soruları Defne’ye yönelttim…

BU SENE İLK KEZ ALAÇATI’DA KUMRU YEDİM

-Defne ne yer ne içersin, sırrın ne biz kadınlarla paylaş lütfen herkes merak ediyor. Hatta bir kesim sadece aç yaşadığını düşünüyor.

Her şeyi yer ve içerim. Dengeli yaşamayı seviyorum sadece. Bir kaç gün şeker, hamur işi, kızartmayı abarttıysam bir kaç gün de dikkat eder ve protein sebze ağırlıklı beslenirim. Zaten vücut sınırlarını sizi verdiği sinyallerle belli ediyor.

-Hiç yemek kaçamağı yapmıyor musun? Hep kontrollü müsün? Çünkü ben seni hiç kilolu hatırlamıyorum.

Yemek yemeği çok sevdiğim için öyle bir kontrolüm yok. Kendimi bildim bileli zayıfım evet, ama olmasaydım mutlaka çok dikkat ederdim belli bir kiloyu korumaya. Güzellikten öte, sağlık meselesi.

-Kaçamakta mı yapmıyorsun?

İlk kez bu tatilde kumru yedim. Alaçatı kumrusu. Bir de her konser sonrası bir bazen iki tane yiyorum. 3,5 saat sahne performansından sonra zaten en az 1 kilo kaybediyorum. Onu da böyle dengeliyorum sayılır.

-Gece yarısı yemek yer misin? Yoksa “şu saatten sonra asla yemek yemem” diyenlerden misin?

Gece yarısı yemek yiyeceğim durumlarda olur insanın. Ben hep geç yatıyorum. Acıkırsam da yerim tabii. Aç yaşamıyorum. Ses tellerimi korumak amacıyla mide asidini artıcı besinlerden haftanın üç günü uzak durmaya, gece ağır yediysem de hemen uyumamaya çalışıyorum. Bir de hiç sigara kullanmadığım ve öğle saatlerinde güneye çıkmayı hiç sevmem.

-Yüzüne yaptığın bir jimnastiğin vardı. Hala devam ediyor musun?

Çabuk kaslanan bir yapım var. Vücudum gibi yüz kaslarım da çalıştırmaya 15 yıl önce başladım. Ocak ayından beri yapmıyordum. Son iki haftadır yeniden haftada üç dört kez yapıyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.