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Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talı adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu , elbiseli pozuyla beğeni topladı. 246 bin takipçili Instagram hesabından iddialı pozlarını paylaşan Talu beğeni yağmuruna tutuluyor. İşte, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun beğeni toplayan pozları...

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  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu gündeme geldi.
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    50 yaşındaki ünlü sunucunun kızı da kendisi kadar beğeni topluyor.
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    Taku, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    Instagram hesabında 246 bin takipçisi bulunan Talu, iddialkı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızının pozlarına beğeni yağdı.
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

    İşte, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun beğeni toplayan Instagram pozları...
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!
  • Defne Samyeli'nin kızı sosyal medyada rüzgar gibi esti! 19 yaşındaki Derin Talu'nun pozlarına bakan bir daha baktı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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