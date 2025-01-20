Show TV’nin sevilen dizisi Deha 16. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 16. bölümünde Devran, hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 16. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.