'Deha'dan yeni tanıtım: Düşmanın ölürken hayatta kalmak marifet

SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 28'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Gülce, Devran ve İmre arasında bir ilişki olup olmadığını sorgularken, Cavidan ikilinin birlikteliğine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Karahan, kendisini koruması için eski bir arkadaşından yardım isterken, Aysel’le aynı odada olması dikkat çekiyor.

Tanıtımın finalinde ise Devran, kurduğu plan için doğru zamanın geldiğini düşünürken gerilimin zirveye çıkacağı yeni bir bölümün habercisi oluyor.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurra hman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!