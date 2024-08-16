Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak olan Deha dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi oyuncuları buluşturan dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Deha oyuncuları ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ay Yapım imzalı dizi; bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak. Peki, Show TV’nin yeni dizisi Deha dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, diziye dair tüm detaylar…