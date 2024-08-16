Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Deha ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Deha dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Deha oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.
Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak olan Deha dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi oyuncuları buluşturan dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Deha oyuncuları ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ay Yapım imzalı dizi; bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak. Peki, Show TV’nin yeni dizisi Deha dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, diziye dair tüm detaylar…
DEHA DİZİSİNDEN İLK KARELER!
ShowTV’nin yeni sezonda izleyicilerle buluşturacağı yeni dizisi Deha, geçtiğimiz haftalarda çekimlere başlamıştı.
Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin İstanbul’da devam eden çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.
DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Deha yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.
Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.
DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Deha dizisinin oyuncu kadrosunda;
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu (çocuk oyuncu) yer alıyor.
İşte Deha dizisinden ilk kareler...