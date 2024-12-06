'Deha'nın, 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu
SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Devran tarafından ölüme terk edilen İskender öldü zannedilirken, cesedinin kaldırılacağı sırada yaşam belirtisi vermesi tanıtıma damgasını vuruyor.
İskender'le yaşananlardan sonra yeniden karşı karşıya kalan Devran'ın; "Ölüm senin yaptıklarının yanında ödeyebileceğin en hafif bedel" sözleri dikkat çekiyor.
Öfkeden gözü dönen Karga'nın tehditleri ise dizide gerilimin ve temponun hızla artacağının sinyallerini veriyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 12. Bölüm 2. Tanıtımı: