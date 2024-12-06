Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık devran döndü, Sofi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Devran tarafından ölüme terk edilen İskender öldü zannedilirken, cesedinin kaldırılacağı sırada yaşam belirtisi vermesi tanıtıma damgasını vuruyor.

        İskender'le yaşananlardan sonra yeniden karşı karşıya kalan Devran'ın; "Ölüm senin yaptıklarının yanında ödeyebileceğin en hafif bedel" sözleri dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Öfkeden gözü dönen Karga'nın tehditleri ise dizide gerilimin ve temponun hızla artacağının sinyallerini veriyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        REKLAM

        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 12. Bölüm 2. Tanıtımı:

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!