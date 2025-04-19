'Deha'nın 27'nci bölümünün 3'üncü tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 27'nci bölümünden aşk dolu üçüncü tanıtımı izleyicilerle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 27'nci bölümünden aşk dolu üçüncü tanıtımı izleyiciyle buluştu.
İşte 'Deha'nın 27. Bölüm 3. Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre’yi düğünden kaçırmayı kafasına koyup planını adım adım uyguluyor. İkili arasındaki aşka artık karşı koyamazken Devran dahiliğini kullanarak saklandıkları evi uydudan siliyor. Birbirine kavuşan iki âşığın yeni bölümde neler yaşayacakları merakla bekleniyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!