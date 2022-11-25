Daha 22 yaşındaydı! Falezlerde cansız beden!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda, falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi.
MAKTULÜN KİMLİĞİ SAPTANDI
Deniz polisi tarafından bota alınan cenaze, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş (22) olduğu belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
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