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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Husumetlisi olan kadını bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Dehşet! Husumetlisi olan kadını bıçakladı!

        Kocaeli'de 65 yaşındaki M.E.A., alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı 45 yaşındaki F.A. adlı kadını bıçakla yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Dehşet! Husumetlisi olan kadını bıçakladı!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde M.E.A. (65), diş hastanesinin önünde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı F.A. (45) isimli kadını bıçakla yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı’ndaki bir diş hastanesinin önünde meydana geldi.

        M.E.A. adlı erkek ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu F.A. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.A., yanındaki bıçakla F.A.’yı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A. polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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