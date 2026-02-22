Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dehşet kaza! Kadın öğretmene çarptı! | Son dakika haberleri

        Dehşet kaza! Kadın öğretmene çarptı!

        Mardin'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın öğretmene, bu sırada yoldan geçen araç çarptı. Yaralanan kadın öğretmen hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet kaza! Kadın öğretmene çarptı!

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmene çarptığı anlar kameralara yansıdı.

        İHA'nın haberine göre feci olay 19 Şubat tarihinde ilçe merkezinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Olayda araç park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın, yolda yürüyen kadına çarpıp savurduğu ardından da park halindeki araçlara vurduğu görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 19 Şubat 2026 (Çocuklar Nasıl Silaha Dönüştürülüyor?)

        Sultanahmet'te ilk iftar heyecanı. İstanbul başsavcısı belli oldu. Erdoğan yeni bakanları kabul etti. Terörsüz Türkiye nasıl ilerleyecek? İnfazda nasıl değişiklikler olacak? Çocuklar nasıl silaha dönüştürülüyor? Örgüt çocukları nasıl tuzağa çekiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum