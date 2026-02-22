Dehşet kaza! Kadın öğretmene çarptı!
Mardin'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın öğretmene, bu sırada yoldan geçen araç çarptı. Yaralanan kadın öğretmen hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı
Giriş: 22.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmene çarptığı anlar kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre feci olay 19 Şubat tarihinde ilçe merkezinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Olayda araç park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın, yolda yürüyen kadına çarpıp savurduğu ardından da park halindeki araçlara vurduğu görülüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ