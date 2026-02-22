Dehşet kaza! Kadın öğretmene çarptı!

Ana Haber Bülteni - 19 Şubat 2026 (Çocuklar Nasıl Silaha Dönüştürülüyor?)

Sultanahmet'te ilk iftar heyecanı. İstanbul başsavcısı belli oldu. Erdoğan yeni bakanları kabul etti. Terörsüz Türkiye nasıl ilerleyecek? İnfazda nasıl değişiklikler olacak? Çocuklar nasıl silaha dönüştürülüyor? Örgüt çocukları nasıl tuzağa çekiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.