Cinayeti işledi emniyet müdürlüğüne gidip teslim oldu

Malatya’da bir kişi eniştesini pompalı tüfekle öldürdü. Cinayet zanlısı olay sonrası emniyet müdürlüğüne gidip nizamiyede görevli polislere teslim oldu.

Ferdi Durdu’nun haberine göre olay, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi.

Hüseyin Y. ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında sokak içersinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Y. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine 4 el ateş ederek yaraladı.

Katil zanlısı, olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu polise ve 112 sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekibinin tüm müdahalesine rağmen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri, olay sonrası cinayet zanlısının peşine düşerken, saat 07.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü binasının nizamiyesine bir otomobille giden zanlı Hüseyin Y. polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyet nizamiyesi yanına bıraktığı aracı inceleyen polisler, arka koltukta olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek buldular.

Zanlı Hüseyin Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu arada, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.