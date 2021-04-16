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Parça parça vahşette, yeğen ve arkadaşının cezası belli oldu!

İstanbul Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cansız bedeni çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yargılanan yeğeni Fahrettin Öztürk ve arkadaşı Ferhat Yılmaz'ın cezası belli oldu. Tutuklu sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz diğer iki sanığa da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dörder yıl hapis cezası verdi

DEHŞET! Son dakika: Parça parça vahşetin cezası belli oldu! (Rifat Rıza Öztürk cinayeti)
Parça parça vahşetin cezası belli oldu!
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AA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yargılanan yeğeni ve arkadaşı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz katıldı. Maktul Rifat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk ile çocukları Sümeyye, Gamze Vasfiye ve Ahmet İhsan Öztürk ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

'SANIKLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Duruşmada söz alan Meryem Öztürk, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Sümeyye Öztürk, sanıklara verilen cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Gamze Vasfiye Öztürk de babasının 2 yıl önce öldürüldüğünü belirterek, "Ailem çok mutsuz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Babamın parçalanmış cesedinin fotoğraflarını gördüğümden beri psikolojik sorunlar yaşıyorum. Kardeşim de sorunlar yaşıyor. İşimi kaybettim. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'BENİM GENÇLİĞİMİ DE ELİMDEN ALDILAR'

Ahmet İhsan Öztürk ise "Bu adamlar benim ailemin bütün mutluluğunu ellerinden aldılar. Benim gençliğimi de elimden aldılar. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Ferhat Yılmaz, 26 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ise, "Takdir mahkemenindir" diyerek, tahliyesini talep etti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'a, "tasarlayarak delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim maddelerini uygulamadı. Bu sanıklara ayrıca "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ikişer yıl hapis cezası da veren mahkeme, Öztürk ve Yımaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dörder yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

'BABAMI DEFNETMEK İÇİN PARÇALARININ BULUNMASINI BEKLEDİK'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, 26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını beklediklerini anlatarak, "Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik. Benim babam elleri olmadan gömüldü. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat." ifadelerini kullandı.

CANSIZ BEDENİ 6 PARÇAYA AYIRIP, VALİZ VE POŞETLERE KOYMUŞLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı anlatılmıştı. İddianamede, 26 Şubat 2019'da mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından sanık Fahrettin Öztürk'ün, tartıştığı amcası Rifat Rıza Öztürk'e, banyoda abdest aldığı sırada silahla ateş ettiği anlatılmıştı. İddianamede, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestikten sonra öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla cansız bedeni 6 parçaya ayırarak valiz ve poşetlere koydukları ifade edilmişti.

BİR KISMINI VİYÜDÜKTEN ATMIŞLAR

İddianamede, araca yükledikleri cansız beden parçalarının bir kısmını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra durdukları viyadükten attan, bir kısmını ise çöp konteynerine atan sanıkların olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları belirtilmişti. Sanıklardan Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1.5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede ayrıca Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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