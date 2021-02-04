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Ümraniye'de koca dehşeti! Sokakta tartıştığı eşine kurşun yağdırıp, kendini vurdu

Koca şiddetiyle hayattan koparılan kadınlara Hatice Helvacı da eklendi. 45 yaşındaki kadın, İstanbul Ümraniye'de sokakta tartıştığı kocası Mehmet Helvacı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kadın ağır yaralanırken, aynı silahla kendini vuran koca ambulansta öldü. Hastaneye kaldırılan Hatice Helvacı ise, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

YETER! Son dakika: Yine yüreğimiz yandı... Kocası kurşun yağdırdı
Tartıştığı kocası sokakta kurşun yağdırdı
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DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, sokakta tartıştığı eşi Hatice Helvacı'ya (45) silahla peş peşe ateş eden Mehmet Helvacı, aynı silahla kendini vurdu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice Helvacı çifti, bir süre sonra tartıştı.

Bu sırada Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı.

Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir mahalle sakini, "İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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