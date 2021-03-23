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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Vicdansızlar bu yavruyu ölüme terk etti!
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Vicdansızlar! Boynuna ip bağlanan yavru, ölüme terk edildi

Vicdansızlar bu kez Bursa'da kan dondurdu. Boynuna ip bağlanan yavru köpek, 10 metre yüksekliğindeki İznik surlarındaki bir kovukta ölüme terk edildi. Sürekli havlaması ile dikkat çeken yavruyu, zabıta ekipleri kurtarıp, barınağa götürdü. Nefes almakta güçlük çeken köpeğin tedavisi sürüyor

DEHŞET! Son dakika: Vicdansızlar bu yavruyu ölüme terk etti!
İHA

Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölmekten son anda kurtarıldı.

Akılalmaz olay, İznik ilçesinde 10 metre yükseklikteki İznik surlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Yavru bir köpek, boynundan çamaşır ipiyle bağlanıp, surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması üzerine vatandaşlar harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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