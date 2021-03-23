Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölmekten son anda kurtarıldı.
Akılalmaz olay, İznik ilçesinde 10 metre yükseklikteki İznik surlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Yavru bir köpek, boynundan çamaşır ipiyle bağlanıp, surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması üzerine vatandaşlar harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.
Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.
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